Uma pesquisa inédita comprovou que o azeite de abacate pode reduzir o colesterol de forma imediata

Que o segredo para uma vida melhor está em consumir alimentos saudáveis todo mundo já sabe. Mas que um dos grande aliados para isso é uma fruta altamente gordurosa achada ali no quintal pode ser algo difícil de acreditar. Em sua tese de doutorado na FEA (Faculdade de Engenharia de Alimentos), da Unicamp, a nutricionista Cibele Priscila Busch Furlan mostra que sim. O estudo inédito no mundo, concluído na Universidade de Lund, na Suécia, comprova que o azeite extraído do abacate – ingrediente comum nas cozinhas do México – é capaz de diminuir rapidamente o colesterol, a glicemia e o triglicérides.

Cibele trabalhou com o fitosterol isolado, que é uma espécie de “colesterol” das plantas. Ao ser aplicado em animais induzidos a uma dieta pesada em gordura saturada, ele apresentou efeitos positivos. Assim, a nutricionista foi atrás do alimento que é sabidamente rico nesse elemento. Nesse processo, surgiu o azeite de avocado – basicamente novo no mercado brasileiro – e com poucas pesquisas a respeito. “Conseguimos uma empresa brasileira produtora do avocado Hass, que doou o azeite para a nossa pesquisa. Analisando com mais cuidado, vimos que o azeite era rico em fitosterol. Com isso, decidimos testá-lo primeiro em animais e depois em humanos”, conta.

“Precisamos de um pouco de todos os grupos de alimentos, inclusive das gorduras. Mas o equilíbrio entre a quantidade e a qualidade precisa estar presente. Temos que respeitar os limites de ingestão. Na nossa pesquisa mostramos que a manteiga, em relação ao azeite, aumenta o colesterol. Então, para aqueles que já estão com o desequilíbrio dos lipídios no sangue é melhor substituir. Mas não fazer da manteiga uma vilã.”

Primeiro, foi feita uma caracterização dos compostos presentes no azeite do avocado que durou uma média de seis meses. Em seguida, foi desenvolvido um ensaio experimental que levou mais um ano. O processo de desenvolvimento do estudo clínico até sua finalização durou igualmente um ano. A nutricionista permaneceu por sete meses morando na Suécia, onde o estudo clínico ocorreu.

“Pela primeira vez mostramos que a substituição da manteiga pelo azeite do avocado Hass em uma refeição hipercalórica e hiperlipídica resultou em efeito cardioprotetor, com benefícios ainda na redução da produção de insulina e redução de glicemia. Estudos anteriores mostravam benefícios a médio ou longo prazo com o fruto do avocado ou com outros azeites como o de oliva, que já é muito conhecido devido a dieta mediterrânea, mas nada que comparasse o efeito imediatamente após o consumo. Acompanhamos os marcadores biológicos a partir de 30 minutos após o inicio da refeição e até 4h depois”, explica Cibele.

De acordo com ela, foram encontrados dois fatores importantes no avocado Hass que trazem benefícios à saúde: um perfil rico em ácidos graxos monossaturados, principalmente o ácido oleico e o fitosterol, presente duas vezes mais ali do que no tão badalado azeite de oliva. “Descobrimos que, em humanos, ao substituir a manteiga pelo azeite pesquisado ocorreu uma redução de marcadores de risco aterosclerótico, tais como: colesterol total, triglicérides, LDL-colesterol e ainda marcadores inflamatórios como o CRP e o IL-6; promovendo efeito cardiprotetor. Além disso, houve redução de insulina. Esses resultados nos levaram a entender que a qualidade do alimento, ou o tipo de gordura, é fundamental para o benefício da saúde. Assim, não podemos nos preocupar apenas com as calorias ingeridas, mas a qualidade do que comemos é fundamental para a manutenção e até promoção da saúde”, afirma.

“Os problemas cardiovasculares e a diabetes são consequências do processo de obesidade e causas de mortalidade. Os resultados da nossa pesquisa mostram que o azeite do avocado Hass traz benefícios na redução da insulina e glicemia. Além disso, o azeite mostrou uma tendência a criar uma barreira protetora no intestino. Isso impede a ativação de vias inflamatórias que são uma das causas da diabetes tipo 2.”

