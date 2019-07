Uma pesquisa mostra que 77% dos brasileiros sonham em ser empreendedores

Uma pesquisa mostra que o desejo do brasileiro é ter seu próprio negócio: 77% dos entrevistados disseram que sonham em empreender. Entre os que estão empregados, dois a cada três gostaria de pedir demissão para poder ser “patrão”. A motivação é a flexibilidade de horário (64%), seguido pela vontade de ser seu próprio chefe (63%), o potencial de aumentar seus ganhos (54%), aumentar a satisfação profissional (51%) e, em quinto lugar, foi citada a vontade de seguir uma paixão (50%). As informações são do jornal O Globo.

O levantamento – encomendado pela Herbalife Nutrition e conduzida pela OnePoll – foi feito em 24 países contou com 23.500 participantes, incluindo 1 mil brasileiros, sobre o sonho de empreender de pessoas ao redor do mundo e também suas motivações e principais desafios que enfrentam.

A pesquisa apontou ainda que 21% dos brasileiros já estão dando os primeiros passos para abrir seu próprio negócio ou já estão empreendendo. Dos que estão interessados em começar um negócio, 65% se sentem sem fôlego para encarar os desafios. Além disso, 80% dos brasileiros acham que nunca teriam a oportunidade de seguir seu sonho de abrir o próprio negócio. Nos demais países, este sentimento é de 69% das pessoas.

Entre as principais barreiras estão os altos custos de investimento inicial (69%), insegurança de como começar (29%), falta de informação sobre dados de mercado e financiamento (27%), preocupações sobre se, de fato, será bem-sucedido (23%) e receio de não ser um negócio lucrativo (22%).

Como investimento inicial, 81% dos brasileiros usariam recursos próprios, mas também considerariam buscar algum tipo de investimento (26%), buscariam um sócio (23%) ou então buscariam empréstimos pessoal (22%). Apenas 17% pediriam dinheiro emprestado para algum familiar.

Hospedagem para idosos e padaria para pets

Em um mundo em constante transformação, novos negócios surgem para atender à sociedade. E este empreendimentos escolhem o mercado de franquia para fazer sua expansão pelo País. Apostando no amor pelos bichos — que movimenta R$ 34,4 bilhões no Brasil —, é possível abrir uma loja própria, com valor de investimento inicial pode variar de R$ 80 a R$ 100 mil.

A aposta é na “humanização” do animal. Já existem lojas que vendem cerveja, pipoca e bolo de caneca para os pets.

Os serviços para a terceira idade também vêm crescendo por conta do envelhecimento da população. No entanto, é preciso investir – o valor vai depender das condições do local. Em geral são necessárias adaptações específicas para receber os idosos. A tecnologia também é importante para a qualidade de atendimento.

No entanto, é preciso tomar o cuidado e avaliar se o que está sendo oferecido tem realmente uma vantagem competitiva, se o modelo de negócios já foi testado e validado pelo franqueador e se esse franqueador tem a estrutura necessária para prestar o suporte necessário ao franqueado.

