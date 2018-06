Uma pesquisa mostrou que, se depender dos internautas, a Argentina ganha o Mundial

O Mundial deu o pontapé inicial no dia 14, e a pergunta que não quer calar é “Que país levará a premiação principal para casa?”. Se depender de que time as pessoas estão mais buscando informações online, a Argentina de Lionel Messi será a grande campeã.

Uma pesquisa realizada pela Taboola, plataforma líder em descoberta de conteúdo, com mais de 9 bilhões de page views, mostra quais são os times que estão sendo mais lidos na internet. Além dos hermanos, o Brasil é, sem dúvida, um dos times favoritos ao título.

Se depender da leitura dos internautas, o 7X1 fica para trás, com o Brasil ganhando da Alemanha logo na primeira disputa. No entanto, ao final, em um suposto conflito com a Argentina, a Seleção Canarinho leva a pior perdendo para a alviceleste – a seleção que desperta maior interesse na internet.

Até agora, ambas as seleções ficaram apenas no empate na suas respectivas estreias. A Argentina empatou em 1 a 1 com a Islândia, com Messi inclusive desperdiçando um pênalti e viu a Croácia ficar na liderança do Grupo D com 3 pontos, após vencer a Nigéria.

O Brasil, por sua vez, enfrentou a Suíça na primeira rodada do Grupo E e também empatou em 1 a 1, contando com uma pintura de Coutinho. A equipe de Tite fica com um ponto e vê a Sérvia líder com 3, depois de derrotar a Costa Rica.

A Argentina volta a campo nesta quinta-feira (21), às 15h (de Brasília), em confronto direto e importantíssimo contra a Croácia.

Brasil

Uma pesquisa realizada pelo Ibope, dois meses antes de o evento começar, demonstrou que 75% da população brasileira, estava disposta a acompanhar o Mundial. O estudo mostrou também que o público estava mais animado para a chegada da competição, mas mesmo assim o chamado “clima de Mundial” não havia contagiado.

Dos 75% que afirmaram, em abril, pretender ver o torneio, 39% disseram que acompanhariam somente os jogos da Seleção Brasileira. Em contrapartida, 19% queriam acompanhar o máximo de jogos e 17% pretendiam ver só algumas partidas, independentemente da seleção. Os 25% restantes revelaram que não tinham a intenção de ver nada.

Em outra parte da pesquisa, entrevistados responderam seu grau de envolvimento com o torneio indicando temperaturas que iam desde “frio”, “muito frio” e “gelado” até “muito quente” e “fervendo”. Em comparação a março, quando as mesmas perguntas foram feitas, a temperatura subiu: 31% dos entrevistados definiram o envolvimento como “quente”, “muito quente” ou “fervendo”. Um aumento em relação aos 24% de março.

Os 27% que responderam “gelado” em março se tornaram 19% em abril, demonstrando que o brasileiro estava começando a aumentar seu interesse pelo evento. Foram realizadas pesquisas presenciais e também online. Nas presenciais, foram 2.002 entrevistas com pessoas acima de 16 anos, em 142 municípios do País. Na pesquisa online, foram consultados 2.000 internautas das classes A, B, C e D.

