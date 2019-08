Uma pesquisa revela que 63% dos brasileiros sofrem com dores musculares

Uma pesquisa realizada pelo Ibope, em parceria com a marca Advil, mostrou que 63% dos brasileiros sofrem com dores musculares – também conhecida por mialgia –pelo menos uma vez a cada três meses. E o mais preocupante: a maioria possui dor nos músculos semanalmente. Entre os participantes do trabalho, 58% afirmou como causa do problema a má postura, enquanto 56% indicam que um dos principais fatores é o excesso de atividade física.

A mialgia pode ser provocada por diversas razões, mas nos consultórios a situação mais frequente é a dor consequente ao uso excessivo ou extenuante do músculo, o que ocorre, por exemplo, quando há exagero na prática de exercícios. Além das atividades físicas, o problema pode ser desencadeado pelas seguintes razões:

Movimento repetitivo das estruturas musculares ou sedentarismo; depressão, estresse ou ansiedade, assim como problemas comportamentais na adolescência. Em alguns casos, a mialgia pode até ser o primeiro sinal da depressão; genética, especialmente nos casos de dor na região temporomandibular; síndrome dolorosa miofascial, caracterizada por uma série de pontos de dor persistentes (pontos gatilhos) e nó muscular.

Osteoartrite; doenças sistêmicas como a fibromialgia; alterações na circulação sanguínea; viroses como (gripe, dengue, febre amarela, zika, etc.); efeitos colaterais do uso de medicamentos (como estatinas, corticosteroides etc.); doenças inflamatórias do músculo (miopatias); problemas hormonais (hipotiroidismo); uso de álcool e câncer.

Quando procurar um especialista

A dor funciona como um alarme. Se ela insiste em se manifestar por mais de 6 semanas e já está atrapalhando as atividades do dia a dia e a vida social, é preciso procurar ajuda médica imediatamente. Em geral, nos casos de dor aguda, o clínico geral e o ortopedista serão os primeiros a avaliarem o paciente com dor muscular. A depender das peculiaridades da dor e da região afetada, reumatologistas e neurologistas também poderão analisar o caso e orientar o melhor tratamento.

Tem como prevenir?

Mantenha uma rotina de exercícios adequados para o seu nível de condicionamento, respeitando os dias de repouso; se passar a sentir dor constantemente, procure ajuda médica o mais rápido possível; respeite seus limites; atente-se à postura no trabalho e à ergonomia de mesas e cadeiras.

Deixe seu comentário: