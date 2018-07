Uma pesquisa revelou o perfil dos frequentadores dos motéis no Brasil

Uma pesquisa realizada pela agência Hello em parceria com o Guia de Motéis revelou o desempenho do setor e o público que frequenta esses estabelecimentos no Brasil. O levantamento, segundo a ABMotéis (Associação Brasileira de Motéis), esclarece alguns mitos que ainda persistem em povoar a realidade desses locais.

“Atualmente, o Brasil possui 5 mil motéis. Somos um mercado com grandes perspectivas. Para se ter uma ideia, na semana dos namorados deste ano, atraímos cerca de 8 milhões de hóspedes em todo o Brasil. Essa pesquisa vem para desmistificar o perfil dos nossos hóspedes e revelar o novo momento do setor, que vem se modernizando para oferecer uma experiência de lazer completa aos casais”, comentou o diretor da ABMotéis, Felipe Martinez.

Foram entrevistados 1.710 frequentadores, com idades entre 18 e 65 anos, a respeito das suas preferências em dez capitais do País: Porto Alegre, Brasília, Fortaleza, Curitiba, Salvador, Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife. Os clientes foram convidados a participar da pesquisa por e-mail, a partir da base de clientes cadastrados no portal Guia de Motéis, enquanto o público não frequentador foi identificado pela tecnologia de pesquisa digital Hello OnTarget®, que busca respondentes a partir da segmentação de hábitos e comportamentos de consumo na internet.

A partir da frequência com que utilizam os serviços de motéis, o público foi dividido em dois grupos, os heavy users, que frequentam pelo menos uma vez por mês, e os ocasionais, que vão pelo menos quatro vezes ao ano. Alguns pontos de destaque: 72% dos frequentadores de motéis no Brasil são casais de relacionamento fixo (namorados e casados). Somente 3% são relacionamentos extraconjugais e grande parte concorda que o motel é uma opção de lazer para o casal e adequado para comemorações em datas especiais.

Os motéis vêm ganhando espaço junto à preferência dos casais. Com a escalada dos preços de restaurantes, bares, cinema, entre outros, fazer um programa completo a dois no motel chega a representar uma economia de cerca de 50%. Isso porque nesses estabelecimentos os clientes podem jantar um prato refinado elaborado por um chef, contando com o serviço da cozinha 24 horas, ter à disposição uma carta de bebidas de alta qualidade, desfrutar de tranquilidade privativa, assistir a um filme em HD (High Definition) e relaxar em uma piscina aquecida, hidro, ofurô e sauna, tudo dentro da suíte, sem entrar em seu automóvel e pagar um valet a cada etapa.

Perfil dos clientes

Tanto para os heavy users quanto para os frequentadores ocasionais, a maioria dos clientes têm parceiro fixo e 80% estão trabalhando. Entre os casados, casais que moram junto e solteiros com parceiro fixo são 73% do público de heavy users e 84% dos ocasionais.

Praticamente um quarto dos clientes ocasionais são casais que têm filhos, enquanto os solteiros com parceiro fixo ocupam a mesma proporção entre os heavy users. A maioria do público respondente de heavy users é masculino, enquanto entre os ocasionais esse número é mais equilibrado entre o público feminino. A idade média dos frequentadores é de 35 anos.

Perfil dos casais

Mais de 70% dos heavy users costumam ir aos motéis com o parceiro fixo, esposo(a) ou namorado(a), enquanto entre os ocasionais esse número chega a 85%. Além das datas especiais, a sexta-feira e o fim de semana são os dias mais comuns para utilizar os serviços.

A pesquisa revela que entre os clientes mais assíduos, a proporção de pessoas que utilizam os motéis para relações extraconjugais é de apenas 10%, já entre os ocasionais o percentual cai para 3%.

Preço não é o fator mais decisivo

Apesar de o preço ser um fator importante na escolha do motel, os aspectos mais decisivos estão relacionados à estrutura, limpeza e higiene do local. O mais importante é encontrar um espaço que ofereça um bom equilíbrio de custo-benefício, e não simplesmente o mais barato, conforme o levantamento.

Deixe seu comentário: