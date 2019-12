Rio Grande do Sul Uma pessoa morre e cinco ficam feridas na BR-116

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2019

PRF alerta para acidentes nas estradas gaúchas. Foto: Divulgação/PRF PRF alerta para acidentes nas estradas gaúchas. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

Pelo menos uma pessoa morreu e cinco ficam feridas em um acidente envolvendo dois veículos que colidiram neste sábado (21) pela manhã no Km 310 da BR-116, em Guaíba. O trânsito chegou a ser bloqueado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), que atendeu a ocorrência.

Trânsito se intensificando nesta manhã com diversos acidentes na região metropolitana! Dirija com cautela! pic.twitter.com/kvh0kX98OC — PRF 191 RS (@PRF191RS) December 21, 2019

Operação Rodovida

A Polícia Rodoviária Federal iniciou na sexta-feira (20) mais uma edição da Operação Integrada Rodovida em todo País. A operação, que vai até 1º de março de 2020, abrange as festas de Natal, Ano Novo e Carnaval, tem como objetivo integrar órgãos públicos federais, estaduais e municipais com o objetivo de reduzir os índices de violência no trânsito. Ela envolve cinco ministérios (Justiça e Segurança Pública; Infraestrutura; Saúde; Educação; e Mulher, Família e Direitos Humanos), polícias estaduais, guardas municipais e outros órgãos ligados à área de trânsito.

As ações de fiscalização da PRF terão como foco a fiscalização da embriaguez ao volante, das ultrapassagens indevidas e do uso do cinto de segurança e do telefone celular. Também estão previstas fiscalizações específicas de caminhões e de motocicletas, bem como ações educativas. A PRF concentrará suas equipes e operações nos trechos com maior fluxo de veículos e maior incidência de acidentes graves. Os policiais alertam para os acidentes ocorridos já no início do final de semana.

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário