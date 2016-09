Um acidente envolvendo um automóvel Santana e um caminhão no quilômetro 417, da BR-386, em Montenegro, resultou na morte do motorista do carro, de 68 anos, por volta do meio-dia desta terça-feira.

Ficaram feridos a passageira do carro e o motorista do caminhão. O trânsito ficou parcialmente interrompido no local.

