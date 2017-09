Uma pessoa morre e 11 ficam feridas em acidente entre Ã´nibus e caminhonete na BR-116, em Cristal

Um acidente envolvendo um ônibus da empresa Penha, que partiu de Curitiba/PR e tinha como destino a cidade de Rio Grande, no Sul do Estado, deixou uma pessoa morta e pelo menos 11 passageiros feridos. A colisão ocorreu no quilômetro 444, em Cristal, na BR-116, na manhã deste domingo (03).

Conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o condutor de 24 anos da caminhonete Toyota/Hilux, com placas de Camaquã, teria colidido frontalmente com o coletivo. A vítima morreu no local.

Os passageiros do ônibus que ficaram feridos foram removidos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel) e por ambulâncias para hospitais da região. A pista já foi liberada.

Equipes da Ecosul, empresa que administra o trecho, fizeram o atendimento dos feridos no local. Entre os 11 feridos, uma vítima está em estado grave, quatro com gravidade média e seis com gravidade leve.