Uma pessoa morre e outra fica ferida em acidente entre dois caminhões na BR-386

Na noite desta quinta-feira (11), uma colisão envolvendo um caminhão, com placa de Charqueadas e outro com placas de Soledade, deixou uma pessoa morta em Nova Santa Rita, na região metropolitana. O acidente aconteceu por volta das 19h na BR-386.

O condutor do caminhão de Charqueadas não resistiu aos ferimentos. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele tentou fazer a conversão e cortou a frente do outro caminhão, um bitrem. O motorista do outro veículo tentou frear, mas não conseguiu evitar a batida.

A vítima fatal tinha 40 anos e era natural de Arroio dos Ratos, na região carbonífera. O motorista do bitrem ficou ferido e foi encaminhado para o hospital.

