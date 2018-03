Uma pessoa morre e outras cinco ficam feridas em acidente na BR-285

Uma mulher de 48 anos morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas em um acidente na manhã desta sexta-feira (30), no quilômetro 245, da BR-285, em Ciríaco.

Um automóvel Honda Civic, com placas de Vacaria, transitava no sentido Lagoa Vermelha-Passo Fundo quando invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com um veículo Hyundai HB 20, com placas de Santa Rosa. Havia forte neblina no momento do acidente, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

No Civic, estavam o motorista de 36 anos, esposa, de 30, e o filho do casal, de 7. No HB 20, também estavam três pessoas de uma mesma família, o motorista de 35 anos, uma passageira de 48 e uma adolescente de 14 anos.

Os seis feridos foram resgatado pelas equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu. Eles foram encaminhados para atendimento médico nos hospitais de Passo Fundo. A senhora de 48 anos, passageira do veículo de Santa Rosa, morreu durante atendimento no hospital.

