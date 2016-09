Uma porquinha que pulou de um caminhão em movimento para escapar de virar bacon é adotada

Uma porquinha que provavelmente iria ser levada ao abate conseguiu saltar de um caminhão em movimento para salvar a própria vida. O problema é que o animalzinho acabou ferido. Por sorte, ela foi encontrada na beira da estrada e adotada por um santuário animal do local. Até um nome ela ganhou: Charlotte.

Recuperação.

A porquinha sofreu ferimentos na cabeça, pernas e peito e, no começo, não conseguia comer ou beber água por conta própria. Aos poucos, Charlotte foi tratada e, agora, já corre e brinca no Santuário Animal Poplar Spring. O santuário já salvou outro porquinho recentemente, Oreo, que, em breve, deve receber alta do hospital para fazer companhia para Charlotte. O incidente aconteceu no Estado americano de Maryland.

