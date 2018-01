Uma praia em Santa Catarina teve mais de 450 casos de ataques de águas-vivas em uma semana

Somente na primeira semana do ano, o número de ataques de águas-vivas na praia da Enseada, em São Francisco do Sul, no Litoral Norte, passou de 450, segundo o Corpo de Bombeiros. Neste mês, foram registrados quase 6,5 mil casos desde o início da temporada em Santa Catarina. No ano passado, foram 77 mil queimaduras provocadas por esse animal no Estado.

A sensação de queimadura causada pelo envenenamento da água-viva é aliviada com a ajuda de vinagre, produto que não falta nos postos guarda-vidas.

Para evitar os ataques de águas-vivas, a orientação é que os banhistas fiquem de olho nas bandeiras de cor lilás espalhadas pelas praias, já que elas indicam a presença de animais marinhos perigosos.

Bandeira lilás

No final de 2017, uma nova sinalização foi implementada nas praias de SC: a bandeira lilás, que indica a presença de águas-vivas no mar. Com o desenho do animal, essa sinalização faz parte do padrão da Federação Internacional de Salvamento. Sua criação é baseada na incidência de águas-vivas em diversos pontos do Litoral de Santa Catarina.

“Se as pessoas perceberem a bandeira lilás hasteada, o aconselhável é não entrar na água”, diz o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Onir Mocellin. O maior perigo é o veneno das chamadas Caravelas, a espécie mais perigosa, segundo o comandante. No caso de contato com o animal, não se deve fazer pressão ou jogar água doce no local. “Quando seus tentáculos atingem a pessoa, eles injetam pequenos ferrões que disparam veneno, mas alguns gatilhos não são disparados. Se fizer pressão em cima ou jogar água doce, que dispara os gatilhos pela osmose, o efeito do veneno é potencializado”, explica. A recomendação do comandante, nesse caso, é ir imediatamente até um posto de saúde para fazer raspagem e tomar medicamentos para neutralizar a dor.

Além das caravelas, também existem as espécies menos perigosas, que são as águas-vivas brancas e gelatinosas, as mais comuns da praia, e as medusas. Suas queimaduras causam bolhas, mas o veneno é menos intenso. Os primeiros socorros podem ser feitos passando vinagre no ferimento, segundo Mocellin. “O vinagre bloqueia os ferrões, auxiliando para que alivie a dor e não haja mais injeção de veneno. Os postos de guarda-vidas geralmente têm vinagre para o primeiro tratamento”, disse.

A incidência de água-viva nas praias de Santa Catarina depende do vento, da maré e da temperatura do mar. “Com a água quente, elas se reproduzem mais. Quando o vento sopra em direção à praia, onde tem uma concentração maior de águas-vivas, elas migram para lá”, diz Mocellin.

Sol e calor

A previsão para esta semana em Santa Catarina, segundo a Epagri/Ciram é de tempo seco na maioria das regiões. A partir de quarta-feira (31), condição de chuva fraca no Litoral. As temperaturas continuam altas, especialmente no período da tarde.

