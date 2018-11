Uma professora foi agredida pela irmã de um aluno em mais um caso de violência nas escolas públicas de Porto Alegre

Segundo a Polícia civil, a educadora, de 59 anos, foi atacada quando chamou o irmão da agressora para entrar na escola para assistir à aula, que já iria começar. A professora levou um soco e teve dentes quebrados. A Guarda Municipal foi acionada. A docente recebeu atendimento no Hospital de Pronto Socorro. A agressora, que disse para a vítima que o seu irmão entraria na escola a hora que quisesse, fugiu após o ataque.

As aulas foram suspensas na escola nesta quinta-feira (01). A Secretaria Municipal de Educação divulgou uma nota sobre o ocorrido. “A Secretaria Municipal de Educação (Smed) tomou conhecimento, na noite desta quarta-feira, 31, de um caso de agressão ocorrido em frente à Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Grande Oriente, no bairro Rubem Berta, Zona Norte da Capital. A professora, que foi agredida enquanto exercia as suas funções de coordenação, foi acompanhada pela Guarda Municipal para receber o atendimento necessário e registrar boletim de ocorrência. A Smed repudia e considera inaceitáveis atos de agressão na comunidade escolar e segue comprometida em promover um ambiente de paz nas escolas”, diz o texto.

“A Família Grande Oriente está de luto. Hoje [quarta] ocorreu violência física com uma de nossas professoras no turno da noite. Estamos muito tristes com o ocorrido. Pedimos justiça e apoio da comunidade!”, afirmou a escola.

Outra agressão

Na semana passada, outra professora foi agredida na Escola Municipal de Ensino Fundamental Afonso Guerreiro Lima, localizada no bairro Lomba do Pinheiro, na Zona Leste de Porto Alegre. A educadora levou socos e chutes da irmã de um aluno. O estudante, de 14 anos, havia sido suspenso por mau comportamento.

A educadora, atacada no saguão da escola, foi levada para o hospital pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A Brigada Militar e a Guarda Municipal foram acionadas para atender a ocorrência. A agressora é ex-aluna da instituição de ensino, segundo a diretoria do colégio. Ela fugiu após desferir os golpes contra a professora.

“Em apoio à comunidade escolar e em defesa da integridade física dos professores, a Smed acionou os órgãos de segurança, que prestaram atendimento e reforçaram a presença na escola. A fim de restituir a tranquilidade escolar, o aluno foi suspenso e os professores foram recebidos no RH da Smed. A prefeitura, a direção e os professores investem todos os esforços para que os demais alunos possam seguir frequentando suas aulas. A escola tem de ser um lugar de respeito, ou não pode educar”, afirmou a Secretaria de Educação após a agressão.