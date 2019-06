Uma programação especial comemorou os 25 anos da Feira Ecológica do Menino Deus, em Porto Alegre

Ao longo da tarde dessa quarta-feira, uma série de atividades especiais celebrou o aniversário de 25 anos da tradicional Feira Ecológica do bairro Menino Deus, em Porto Alegre. A edição comemorativa teve legumes, frutas e verduras da estação, além de pães, bolos, suco de laranja e caldo de cana extraído na hora.

Criada a partir de uma iniciativa da cooperativa ecológica Coolméia (que encerraria suas atividades dez anos depois), a feira atualmente é realizada às quartas (13h às 19h) e sábados (7h às 12h30min) no galpão da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento – avenida Getúlio Vargas nº 1.384 (entre as ruas Botafogo e Saldanha Marinho).

Aos sábados, o espaço reúne cerca de 60 expositores, que comercializam mais de 600 produtos orgânicos, sem agrotóxicos, insumos químicos ou hormônios. Todos os itens ali são oferecidos por pequenos agricultores do Rio Grande do Sul, em um sistema de venda direta ao consumidor.

O evento também marcou o encerramento da Semana do Alimento Orgânico. Na ocasião, o titular da pasta, Covatti Filho, assinou um termo que estende por mais um ano a cessão do local aos produtores. Apesar da rubrica, o pátio da Secretaria também serviu de palco para um ato de apoio à feira, com a presença de famílias dos produtores agroecológicos.

O pessoal chamou a atenção para os supostos planos do Executivo gaúcho em relação ao local: mesmo com um total de 35 feiras de produtos convencionais realizadas atualmente em Porto Alegre, o Palácio Piratini estaria em vias de liberar o uso do galpão para o comércio direto de produtos que, de acordo com os representantes do segmento agroecológico, possuem agrotóxicos e transgênicos, com risco de contaminação.

Pioneirismo

O Estado foi o primeiro no País a contar com um plano específico para o segmento, o “Rio Grande Agroecológico”, cuja denominaão oficial é Pleapo (Plano Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica), em fase de consolidação.

“O objetivo é promover, formular, coordenar e implementar políticas para o setor, de olho no estímulo ao desenvolvimento rural sustentável e à preservação da biodiversidade e dos agroecossistemas”, ressalta o governo do Estado.

A Feira aniversariante também recebeu atividades-extras, como degustações do projeto “Sesc Mesa Brasil”, do curso de nutrição da PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) e oficinas de preparo do Bistrô Alecrim e Alfazema.

Além dos produtos saudáveis, os visitantes também foram brindados com música ao vivo, divulgação de livros sobre agroecologia e um “Parabéns a Você” com direito a bolo e outros atrativos.

(Marcello Campos)

