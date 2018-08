Uma propaganda com Cristiano Ronaldo provoca Neymar: “Sabe por que nunca caio?”

No início da última semana, o comercial da Gillette – marca da P&G – com Neymar se defendendo das críticas sofridas na Copa do Mundo foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Na última sexta-feira (3), a Unilever fez uma ação com o shampoo Clear Men e o garoto-propaganda Cristiano Ronaldo, provocando o atacante do PSG e a empresa rival.

A propaganda do shampoo Clear Men segue moldes similares da ação realizada com Neymar e a Gillette. A diferença está no texto e no protagonista. O vídeo publicado nas redes sociais da marca da empresa Unilever mostra uma sequência de imagens do jogador português com as frases: “Sabe por que eu nunca caio? Porque uso Clear Queda Control”.

O vídeo, que faz alusão aos exageros de Neymar na Copa do Mundo, ainda é complementado pela seguinte legenda: “Se você tem problema com queda, não precisa pedir desculpas. É só usar Clear Queda Control”. Os internautas sacaram a provocação a Neymar e entraram na brincadeira.

“Dá um desses aí para o Neymar usar”, escreve um internauta. E o perfil oficial do shampoo responde: “Será que ele tem queda de cabelo?”. Em outra resposta, a marca diz: “Clear Queda Control não simula eficácia no combate a queda, pode confiar”.

A disputa não é somente no campo, é no mercado. A Unilever, que tem Cristiano Ronaldo como garoto-propaganda do Clear, é concorrente da P&G, dona da marca Gillette, que fez a ação com Neymar.

A campanha com Neymar teve muitas repercussões negativas pelo mundo inteiro. Em recente reportagem, o UOL Esporte mostrou que o vídeo publicitário tinha intenção de melhorar a imagem do atacante do PSG após a Copa do Mundo. Apesar disso o resultado não saiu como o esperado e o jogador foi criticado por usar uma propaganda para se explicar, virou meme nas redes sociais e foi condenado pela imprensa internacional.

Nesta terça (7), a publicação da Unilever foi apagada da rede social.

A marca da Unilever negou qualquer ligação com Neymar e a Gillette. “A Clear esclarece que o objetivo do post foi anunciar a variante Queda Control, lançada esse ano junto com o novo portfólio da marca”, disse em nota.

