Uma propaganda da empresa O Boticário com uma família negra sofreu ataques na internet

A empresa O Boticário lançou, na última quinta-feira (26), um vídeo da nova campanha de Dia dos Pais da marca e acabou virando alvo de ataques pela falta de representatividade às avessas. No Youtube, a versão de 30 segundos do filme, que mostra uma família negra em situações do cotidiano gerou mais de 16 mil “não gostei”, a opção de “descurtir” vídeos na plataforma. Os internautas criticaram a marca “pela falta de representatividade de brancos” na campanha. As informações são do jornal O Globo.

Após as críticas feitas à marca, muitos internautas defenderam O Boticário pela escolha do elenco para a campanha.

“A Boticário decidiu fazer uma campanha de dia dos pais com uma família negra, o vídeo recebeu cerca de 11 mil dislikes (até agora), e comentários reclamando da falta de ‘diversidade’.

E ainda há quem diga que racismo não existe e é coisa da nossa cabeça”, escreveu o usuário Alexandre no Twitter.

Diversidade

A marca costuma adotar a bandeira da diversidade em suas campanhas e se envolveu em outra polêmica quando colocou casais heterossexuais e homossexuais trocando presentes e abraços carinhosos no comercial de Dia dos Namorados, em 2015.

Em nota, a empresa informou que “não é de hoje que O Boticário trilha esse caminho de retratar a diversidade étnica que torna nosso país tão rico e especial”. A marca ressaltou ainda que a campanha “tem o propósito de exaltar com bom humor a importância da figura paterna por meio de tentativas divertidas que os pais fazem para acertar na criação dos filhos.”

Leia a nota de O Boticário na íntegra:

“A campanha de Dia dos Pais do Boticário tem o propósito de exaltar com bom humor a importância da figura paterna por meio de tentativas divertidas que os pais fazem para acertar na criação dos filhos. Essa irreverência é comum nos filmes da marca, assim como são a diversidade e a inclusão. Não é de hoje que O Boticário trilha esse caminho de retratar a diversidade étnica que torna nosso País tão rico e especial, e isso transparece não apenas nesta, mas também em campanhas anteriores que também demonstram as relações interpessoais verdadeiras. O Boticário se pauta pelo respeito a todas as pessoas e deseja que, muito em breve, questões como essa não gerem mais polêmicas.”

Deixe seu comentário: