Uma quadrilha foi presa pelo sequestro de um empresário no Interior do Estado

Na madrugada desse sábado, a 1ª Delegacia de Polícia de Repressão a Roubos do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), em parceria com a Brigada Militar, prendeu quatro homens pelo crime de extorsão mediante sequestro e libertou um empresário no município de Guaporé.

A vítima, de 43 anos, estava sendo mantida em cárcere privado, após ter sido raptada na noite da última sexta-feira na saída do estacionamento de um shopping na avenida Assis Brasil, em Porto Alegre. A identidade da vítima não foi informada.

De acordo com o delegado João Paulo de Abreu, mediante análise de sinais os policiais civis conseguiram reunir dados que apontavam para um possível deslocamento da vítima para a sua própria cidade, levando a crer que os criminosos poderiam estar se dirigindo à residência dela, a fim de buscar o preço de resgate.

Ataque

Por volta de 1h30min, os agentes descobriram que os criminosos já haviam entrado no imóvel da vítima, o que deu início à ação policial. Um criminoso que guarnecia o perímetro, provendo auxílio aos demais membros da associação criminosa, foi preso tripulando um veículo em via pública. Os outros três homens tentaram fugir do local mas também foram presos.

A vítima foi encontrada trancada em um dos cômodos. Nenhum valor de resgate foi pago e o valores que estavam na posse da vítima, em Porto Alegre, foram recuperados. Foram apreendidos os dois veículos utilizados no crime, um revólver e uma pistola.

Um dos automóveis utilizados no crime foi encontrado no bairro Rubem Berta (Zona Norte) em Porto Alegre, em uma garagem comunitária, que serve a diversas casas existentes no terreno, onde, segundo as investigações, seria a moradia de um dos presos em Guaporé.

Os presos possuem diversos antecedentes, como posse ilegal de arma-de-fogo, roubo de veículo, assalto a estabelecimento bancário, receptação dolosa, furto qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo.

(Marcello Campos)