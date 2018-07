Uma quadrilha provocou um apagão para explodir uma agência bancária no município gaúcho de Canguçu

Criminosos explodiram uma agência do Banco do Brasil em Canguçu, na Região Sul do Rio Grande do Sul, na madrugada desta quinta-feira (05). Antes do ataque, a quadrilha estourou um transformador localizado perto do banco e provocou um apagão na região para dificultar a ação da polícia, de acordo com informações da BM (Brigada Militar).

A ação dos bandidos ocorreu por volta das 3h30min. Sem energia elétrica, os assaltantes invadiram a agência e explodiram caixas eletrônicos. A quantia em dinheiro roubada não foi divulgada. Na fuga, os bandidos espalharam miguelitos para furar os pneus das viaturas da polícia. Eles também incendiaram um caminhão na BR-392 para desviar a atenção dos policiais, segundo a BM.

O bando teria fugido em direção a Pelotas. Ninguém foi preso. A polícia faz buscas na região. O fornecimento de energia elétrica em Canguçu foi normalizado no início da manhã desta quinta-feira.

Região Metropolitana

Na manhã de quarta-feira (04), policiais civis realizaram uma operação para combater o tráfico de drogas e homicídios em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva. Também foram efetuadas duas prisões em flagrante por tráfico de entorpecentes e posse de arma de fogo.

Segundo o delegado Thiago Carrijo Fraga, existem duas investigações em andamento envolvendo os mesmos indivíduos, uma sobre um homicídio ocorrido em fevereiro deste ano e outra de tráfico de drogas. Com a finalidade de reduzir a incidência de homicídios, a polícia optou por desmantelar a organização criminosa atacando os principais pontos de vendas e armazenamento de drogas e armas, bem como efetuando a prisão do gerente e de seus homens de confiança.

Foram apreendidos mais de R$ 36 mil em dinheiro e moedas, um colete à prova de balas, três revólveres, uma pistola, munições de calibres diversos, 110 buchas de cocaína, maconha, um veículo, duas balanças de precisão, entre outros objetos.

Serra Gaúcha

Agentes da Delegacia de Polícia de Canela, na Serra Gaúcha, prenderam em flagrante, na tarde de quarta-feira, um homem com antecedentes criminais e uma mulher por tráfico de drogas. Foram apreendidos um tijolo de maconha pesando 654 gramas e 55 gramas de crack, quantidade suficiente para fracionar até 440 pedras da droga.

Segundo informações da polícia, o homem foi apontado pela mulher como responsável por receber os usuários de drogas e distribuir os entorpecentes na residência dela, que tinha intenso movimento. No momento da chegada da Polícia Civil, diversos usuários de drogas estavam no local. De acordo com o delegado Vladimir Medeiros, a ação faz parte da Operação Anjos da Lei, da Delegacia de Polícia Regional de Gramado, que combate o uso e o tráfico de drogas no entorno de escolas.

