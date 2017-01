Uma questão de conjunto

O presidente Michel Temer se equivoca ao deixar apenas nas mãos do Ministério da Fazenda a busca das soluções para o País. Henrique Meirelles tem a visão parcial da realidade porque trata da questão financeira, resolvendo problemas específicos.

NO LUGAR ERRADO

O Ministério do Planejamento deveria capitanear as ações de governo, porque tem a noção mais ampla das consequências e benefícios das medidas a serem tomadas. No Planejamento, deveria estar José Serra. Nas Relações Exteriores, está subaproveitado.

GUERRA POR ESPAÇO

No começo do primeiro governo Fernando Henrique, Serra assumiu o Planejamento e protagonizou embates extremamente produtivos para o País com o ministro da Fazenda, Pedro Malan. Tanto que, um ano e meio depois, Malan quis entregar o cargo, por achar que deveria voar sozinho. Ganhou a queda de braço e Serra acabou indo para a Saúde.

LADO ENFRAQUECIDO

Hoje, Meirelles é o timoneiro com todos os poderes, conduzindo a nau em meio a mar bravio. Quem conhece bem e qual a força do ministro do Planejamento, Dyogo de Oliveira?

GERENCIAR O VAZIO

O Ministério das Relações Exteriores já não cumpre a missão de incensar ditadores latino-americanos, destinando a eles dinheiro que poderia ter melhor aplicação. O governo mantém dezenas e dezenas de embaixadas e consulados sem metas e objetivos. É pouco para José Serra.

MODELO EXPORTAÇÃO

Não surpreende que, em ranking elaborado nos Estados Unidos, o Brasil lidere, sendo o mais citado por empresas globais investigadas sob suspeita de pagar propina no exterior. São 19 menções, superando a China com 17 e o Iraque com 8. As falcatruas campearam até começar o saneamento.

SENTIDO PRÁTICO

No organograma do governo federal não consta o Ministério do Saneamento. Na prática, existe e se localiza na Polícia Federal, que está cavando fundo. A partir dessas ações, o País passa a ter um novo parâmetro ético nas relações entre o público e o privado.

IRÁ ÀS MINÚCIAS

O Brasil levará ao Fórum Econômico Mundial de Davos, que começará quarta-feira, o texto da reforma da Previdência Social. Quer comprovar que usará a linha dura, que agrada ao capital internacional.

O MUNDO DÁ VOLTAS

A tendência do PT é apoiar os candidatos de Michel Temer às presidências da Câmara e do Senado. Escolherá entre o pragmatismo, garantindo cargos nas mesas diretoras, ou se apegar aos princípios ideológicos.

PERSPECTIVA

Para as eleições de 2018, a maioria dos partidos terá seus fantasmas a enfrentar, arroubos autoritários a controlar e convicções vacilantes a firmar.

NOVA FORMA

Porto Alegre precisa aderir ao sistema de pagamento com cartão de crédito quando voltar a funcionar o estacionamento com cobrança em áreas azuis. A moedinha é pré-histórica.

RÁPIDAS

* Há muito tempo, o Brasil deveria cobrar royalties por exportar a tecnologia da especulação.

* O governador Sartori tem também vocação para diretor de cinema. Revela-se ao repetir “corta, corta”.

* O colunista entra em recesso por 10 dias.

