Uma regata na orla do Guaíba homenageia neste sábado o aniversário de Porto Alegre

Na manhã deste sábado, a Orla do Guaíba (Centro Histórico) estará movimentada a “Regata de Aniversário de Porto Alegre”, competição de remo que integra as comemorações dos 247 anos de fundação da capital gaúcha. São dez provas de 500 metros nas categorias master, sênior e juvenil, das 9h às 11h, disputadas na raia Almirante Tamandaré, próximo ao Usina do Gasômetro.

Participam atletas de pelo menos cinco clubes locais: Acares, Almirante Barroso, Grêmio Náutico União, Vasco da Gama-POA e Clube de Regatas Guaíba-Porto Alegre. O evento é organizado pela Remosul (Federação de Remo do Rio Grande do Sul), com apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte.

Segundo a presidente da entidade, Ana Valesca Hoerlle, o Rio Grande do Sul ocupa posição de destaque na modalidade. “O remo é um esporte tradicional em todo o mundo. Aqui no Estado, temos oito clubes filiados e vários atletas olímpicos formados por clubes gaúchos”.

O evento também está inserido na programação da “Semana das Águas” do projeto “Mexatchê – Movimenta Porto Alegre. Lançada há um ano pela prefeitura, a iniciativa tem por objetivo promover saúde, educação, qualidade de vida e inserção social por meio de esportes aquáticos. Para isso, conta com a parceria de federações, clubes e entidades como o Sesc (Serviço Social do Comércio).

Denominada Orla Moacyr Scliar (em homenagem ao célebre médico e escritor gaúcho falecido em 2011), a área revitalizada nas imediações da Usina Gasômetro tem recebido uma média de 50 mil pessoas a cada fim-de-semana. Durante os festejos da Semana de Porto Alegre (25 a 31 de março), tem sido palco para os mais variados eventos: carnaval de rua, oficinas temáticas, competições náuticas, corridas, passeios ciclísticos e ações de saúde, promovidos por diferentes secretarias municipais.

Bilheteria

A Orla do Guaíba também está na pauta da prefeitura para este domingo. Às 11h, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico assinará um termo de permissão para uso da bilheteria do atracadouro Nico Fagundes, instalado no pier do Gasômetro, ponto de partida e chegada das embarcações turísticas como os navios Cisne Branco, Noiva do Caí e O Barco.

E é neste último que será realizada a cerimônia de formalização do documento. Ao todo, cinco empresas licenciadas (todas detentoras do Selo de Qualidade do Turismo Aquaviário) utilizarão de forma gratuita e compartilhada a estrutura, de 161 metros quadrados: Marinho & Dias, Orgatur, Porto Alegre Brasil, Alexandre Hartann e Costa Sul.

(Marcello Campos)

