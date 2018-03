Uma revista chamou o Brasil de “decadente” e disse que Neymar tem a imagem manchada

A revista “France Football”, famosa por entregar a Bola de Ouro ao melhor jogador por temporada, fez um dossiê sobre a seleção brasileira em uma edição especial. Na publicação, consta a situação do futebol no País, uma opinião sobre Neymar, atualmente no Paris Saint-Germain, uma lembrança do humilhante 7 a 1 para Alemanha na Copa de 2014, além de um resumo do que se pode esperar da equipe a menos de três meses da Copa do Mundo de 2018, que acontecerá em junho, na Rússia.

A revista mergulhou no coração do futebol brasileiro e mostrou os aspectos mais alegres e os mais desprezíveis. Entre eles: Neymar. A “France Football” afirmou que o craque do PSG tem a imagem manchada por causa dos problemas extracampo e com a arbitragem.

“Neymar, ídolo sob vigilância. Intocável por muito tempo em sua terra, a estrela do PSG permanece, aos olhos do público em geral, como a estrela número um do Brasil, mas também começa a incomodar. Seu comportamento de diva, suas queixas contra os árbitros e seu envolvimento com as autoridades fiscais mancharam sua imagem. Neymar está longe de atingir a importância de Maradona, um Messi ou Cristiano Ronaldo”, diz o antigo jogador Walter Casagrande.

“Estamos criando um monstro em vez de corrigi-lo para se tornar um gênio. Mas poucas semanas antes da Copa do Mundo, os brasileiros estão rezando para que ele esteja bem”, descreve a revista.

A publicação foi além e analisou a situação do Brasil: “grandeza e decadência”. Assim a “France Football” cita os problemas do País, entre eles violência e corrupção, além dos problemas nos estádios, falta de público e o fato de os jovens sonharem em sair daqui para jogar na Europa.

“Brasil, grandeza e decadência. Se a Seleção comandada por Tite é uma dos favoritas para a Copa do Mundo e mantém o sonho de uma sexta estrela, o futebol brasileiro passa por uma crise sem precedentes, entre violência e corrupção. Os estádios tornaram-se lugares perigosos, onde não é bom para levar as crianças; os públicos nos campeonatos estão em queda livre; o nível de jogo é muito preocupante e os patronos da CBF acabam um após o outro nas mãos da justiça. Resta o talento dos jovens esperançosos, que sonham apenas com uma coisa: juntar-se à Europa o mais rápido possível”, afirma a revista.

“Ninguém tem esse valor”

Na véspera do reencontro entre Alemanha e Brasil quase quatro anos após o emblemático 7 a 1, Neymar não estará novamente em campo. Mesmo em recuperação de uma lesão, o craque do PSG foi lembrado pelo zagueiro Matthias Ginter. Durante a coletiva de imprensa desta segunda-feira, o defensor foi questionado se o camisa 10 da seleção vale os 222 milhões de euros (cerca de R$ 913 milhões na cotação atual).

O alemão hesitou em citar o nome de Neymar e disse que a resposta poderia valer para qualquer jogador da atualidade.

“Neymar é incrível. Ele é muito especial e já teve muito sucesso. Mas se falarmos de transferência, não podemos entender muito bem esses valores. Minha impressão é de que essa tendência vai ser mais e mais. Mas não acho que ninguém no mundo tem esse valor”, afirmou

O zagueiro de 24 anos, que atua pelo Borussia Mönchengladbach, criticou até mesmo o valor que foi investido nele, quando deixou o Borussia Dortmund na temporada passada.

“Eu mesmo fui transferido por 17 milhões de euros (R$ 69,5 milhões) e não acho que tenha esse valor”, completou.

