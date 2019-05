Revista francesa aponta 11 passos para Neymar “crescer”

Camisa 10 do PSG (Paris Saint-Germain), Neymar é capa da nova edição da conceituada revista France Football. “11 passos para vencer” é o título da capa que estampa o brasileiro comemorando um gol pelo time francês.

Na matéria, 11 personalidades de diferentes países opinam sobre o que Neymar deve fazer para evoluir no PSG. Entre eles estão o ex-árbitro Tony Chapron, o ex-jogador francês Yuri Djorkaeff, campeão mundial em 1998, e Jean-Marc Ferret, ex-médico da seleção francesa.

“Ele até se comportou como um verdadeiro líder por algum tempo. Depois, seu desempenho é inevitavelmente frustrante. Gostaríamos que ele trouxesse mais. O PSG precisa construir um verdadeiro meio de campo para dominar o jogo e deixar os outros jogarem na frente. Essa equipe tem uma força ofensiva que muitos invejam. Para explorá-lo, e brilhar Neymar, eles devem absolutamente fortalecer este setor do jogo”, opinou Djorkaeff.

Nesta terça-feira (21), Neymar também é capa do diário espanhol ‘Marca’. Com uma foto ao lado do francês Mbappé, o jornal diz que o PSG não abre mão dos dois para a próxima temporada.

Neymar ofuscado

Kylian Mbappé reinou sozinho na edição atual do Campeonato Francês. No domingo (19), no dia em que ganhou pela primeira vez o prêmio de melhor jogador da liga, superando Neymar nesta temporada, ele brilhou novamente e foi o centro das atenções. O atacante francês, porém, mandou um recado durante o discurso de vencedor e deixou em dúvida o seu futuro no Paris Saint-Germain. Ainda no palco da cerimônia, o jogador de 20 anos deu uma declaração surpreendente.

“Eu aprendi muitas coisas no PSG. Eu sinto que esse pode ser o momento para assumir mais responsabilidades. Espero que seja no PSG, e seria com grande prazer, ou pode ser fora, em um novo projeto.”

Logo depois, durante as entrevistas aos repórteres, Mbappé foi questionado diversas vezes sobre sua afirmação que pegou de surpresa as pessoas presentes no evento em Paris, causando grande movimentação no local. Muitos jornalistas franceses interpretaram a frase forte como uma busca por protagonismo, colocando pressão na diretoria do PSG.

“Eu acho que já expliquei, já falei tudo. É o objetivo de uma cerimônia. Quando você está no palco você pode passar uma mensagem, e eu acho que fiz isso. Se eu continuar falando vai ser demais. E essa não é a mensagem que eu quero falar”, disse o atacante francês.

Mesmo na disputa pelo prêmio, Neymar sequer compareceu ao evento. O PSG e o estafe do atleta não justificaram a ausência.

Estrela maior do evento de domingo em Paris, Mbappé atraiu todos os holofotes e confirmou o favoritismo. O jovem francês tem contrato com o PSG até junho de 2023, mas já existem negociações para uma renovação do vínculo com valores maiores do que os atuais. Apesar disso, outros clubes europeus demonstram interesse na contratação do atleta, e o Real Madrid seria o principal possível destino no caso de uma transferência. Nas próximas semanas, as especulações devem aumentar.

No Campeonato Francês 2018/2019, Mbappé marcou 32 gols em 28 partidas disputadas, média de 1,14 gol por jogo, desempenho que superou com tranquilidade os seus concorrentes. Ano passado, ele tinha feito 13 gols nos mesmos 28 jogos, apresentando uma evolução considerável neste tempo. Mbappé ganhou o mesmo prêmio que Neymar havia conquistado na temporada anterior, com 19 gols em 20 jogos. Na competição atual, o brasileiro balançou as redes 15 vezes em 17 partidas. O camisa dez, porém, pelo segundo ano seguido desfalcou a equipe durante um período longo devido à lesão no pé direito.

