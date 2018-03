Ex-modelo da Playboy vai à justiça para falar de caso extraconjugal com Donald Trump

Uma ex-modelo da Playboy que diz ter tido um affair com Donald Trump entrou com um processo nesta terça-feira (20) em que pede para ser liberada de um acordo legal de 2016 que exigia seu silêncio, informou o jornal The New York Times.

Karen McDougal está processando a empresa dona da The National Enquirer, AMI (American Media Inc.), cujo chefe, David Pecker, é amigo de Trump. Ela afirma que a empresa lhe teria pago 150 mil dólares (quase 500 mil reais) por seu silêncio.

Trata-se da segunda mulher que desafia os esforços de aliados do presidente Trump, durante as eleições presidenciais, de manter em segredo seus supostos casos extraconjugais.

A atriz pornô Stephanie Clifford, conhecida como Stormy Daniels, diz ter recebido 130 mil dólares (o equivalente a 430 mil reais) do advogado pessoal do presidente norte-americano, Michael D. Cohen, para ficar calada.

Ela entrou com um processo contra o republicano no início deste mês. A defesa de Donald Trump a acusa de violar o contrato de confidencialidade e ameaça cobrar uma multa de 20 milhões de dólares (66 milhões de reais) da atriz pornô.

No processo na Corte Superior de Los Angeles, McDougal afirma que Cohen agiu secretamente durante a negociação com a AMI e que foi manipulada pelo acordo.

Ela afirma ter sido ameaçada pela American Media Inc., após ter falado com o a revista New Yorker no mês passado, de que “qualquer nova revelação quebraria o contrato de Karen” e poderia “causar consideráveis danos monetários”.

Em email ao NYT, seu advogado, Peter Stris, acusou a AMI de um “esforço multifacetado de silenciar Karen McDougal”. “O processo aberto hoje tem o objetivo de restaurar seu direto à sua própria voz”, afirmou.

“Pretendemos invalidar o suposto contrato que a American Media Inc. impôs a Karen para que ela possa ter a vida privada que merece.”

De acordo com McDougal, a relação com o presidente teria durado nove meses de 2006, época em que o republicano já estava casado com Melania e o filho do casal, Barron, era recém-nascido.

A atriz afirma ter sido convidada pelo atual mandatário dos Estados Unidos para conhecer seu quarto na Trump Tower e um bangalô no hotel Bervely Hills.

A relação teria ocorrido no mesmo ano que o suposto caso com Clifford – o presidente Donald Trump nega que tenha tido relações com as duas.

