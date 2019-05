Uma série de atividades no Centro Municipal de Cultura de Porto Alegre celebra neste sábado o Dia Internacional do Sapateado

Na tarde deste sábado, uma série de atividades celebram em Porto Alegre o Dia Internacional do Sapateado Americano. O evento começa às 14h em frente ao Centro Municipal de Cultura (avenida Erico Verissimo nº 307).

Bailarinos, estudantes, professores, escolas e grupos temáticos participam do evento, alusivo comemoração ao nascimento do bailarino norte-americano Bill Robinson Bojangles (1878-1949). Ele contribuiu de forma decisiva para qualificar e popularizar mundialmente esse gênero de dança, do qual é considerado precursor e ícone.

O regulamento e as inscrições estão disponíveis em um link no site oficial da prefeitura. Para os participantes da Mostra e das Oficinas, e cobrada uma taxa única de R$ 30, a título de contribuilão. O evento é realizado pela Ilha – Pesquisa de TAP, com o apoio do Centro de Dança da Secretaria Municipal da Cultura.

Programação



– 14h: Sapateado iniciação, com Thai Netto e Karen Pohlmann;

– 14h45min: Sapateado intermediário, com Leonardo Dias e Gabriella Castro Dos Santos;

– 15h30min: Jam Session, com Leo Stenzel;

– 16h15min: Mostra Coreográfica Aberta;

– 17h: Lindy Hop, com Aline Mendes;

Informações via WhatsApp



– Karen Pohlmann: (51) 99439-8701;

– Leo Dias: (51) 99920-5511;

– Thai Netto: (51) 99698-0694;

– Centro de Dança: : (51) 3289-8065.

Um ícone da dança

Ator e dançarino, Bill “Bojangles” Robinson (Richmond, 25 de maio de 1878 – Nova Iorque, 25 de novembro de 1949) celebrizou-se como o primeiro artista negro mais bem pago da indústria do entretenimento, na primeira metade do século 20.

A sua longa carreira espelhou muitas das mudanças que ocorreram no gosto do público e nas tecnologias cinematográficas. Ele começou como atuando em minstrel shows e trabalhou na Broadway, em Hollywood, no rádio e na televisão. Sua principal “assinatura” era o sapateado nos degraus das escadas, de onde vinha descendo e dançando ao mesmo tempo.

Bill também é conhecido por ter dançado ao lado da estrela-mirim Shirley Temple em uma série de filmes durante os anos 1930 e por ter estrelado o musical “Stormy Weather”, em 1943. Seu último projeto teatral foi “Two Gentlemen From The South”, que nunca estreou. Já a sua última aparição em público ocorreu em 1949, algumas semanas antes de sua morte, como convidado de um programa televisivo.

Apesar de ter sido um dos mais bem pagos artistas negros da primeira metade do século 20 (ganhou mais de US$ 2 milhões de dólares ao longo da carreira), Bill morreu pobre, aos 71 anos, vítima de insuficiência cardíaca. O seu funeral foi pago por seu amigo e apresentador de TV Ed Sullivan.

(Marcello Campos)

