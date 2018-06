Uma tela de Van Gogh foi leiloada por mais de 8 milhões de dólares após uma “árdua batalha” em Paris

Uma tela de Vincent Van Gogh (1853-1890), pintada no começo de sua carreira, foi leiloada por mais de 7,065 milhões de euros (8,23 milhões de dólares) em Paris (França), em uma venda sem precedentes em mais de 20 anos na capital francesa, anunciou nesta segunda-feira (4) a casa Artcurial. As informações são da agência de notícias AFP.

O quadro “Raccommodeuses de filets dans les dunes” (“Reparadoras de redes nas dunas”, de 1882) foi arrematado por 7.065.000 de euros de um colecionador norte-americano.

A obra tinha valor estimado entre 3 milhões e 5 milhões de euros e foi comprado “após uma árdua batalha”, segundo a casa de leilões.

A Artcurial informou que se trata de um “recorde mundial para uma paisagem de Van Gogh do período holandês”.

A obra foi pintada quando o artista tinha 29 anos.

“Pintada em agosto de 1882, a obra comporta todas as premissas da revolução pictórica do autor de ‘Noite Estrelada’”, segundo a casa.

Nela, destacam-se já “todas as características da pintura de Vincent, sobretudo o tratamento das paisagens, que outorgam o lugar principal à terra, com céus muito trabalhados”, destacou Bruno Jaubert, diretor-associado do departamento de arte moderna do Artcurial.

Van Gogh o pintou no campo perto de Haia, que “captou com muita vivacidade”, destacou Jaubert.

O ex-proprietário, um colecionador europeu, havia emprestado a obra durante vários anos até 2015 ao museu Van Gogh de Amsterdã.

Os museus de Montreal e de Haia o exibiram sucessivamente entre 1960 e 2010. Antes da venda, foi exposto em Paris, e posteriormente será em Bruxelas e Nova York.

O último leilão de uma obra de Van Gogh em Paris remonta aos anos 1990, quando “O jardim de Auvers” alcançou US$ 10 milhões.

Esquecimento

Em janeiro deste ano, duas obras de Vincent van Gogh e duas pinturas de Govert Flinck, aluno de Rembrandt, foram expostas pela primeira vez na Holanda, após décadas de esquecimento.

De Van Gogh (1853-1890) foi identificado um desenho que pertencia à coleção da fundação de arte Van Vlissingen, “A Colina de Montmartre com Pedreira”, que data de março de 1886.

“Durante muitos anos o desenho passou despercebido em uma coleção privada, até que foi apresentado ao museu Van Gogh em 2013 para ser autentificado”, explicou à agência de notícias AFP o pesquisador Teio Meedendorp, acrescentando que se trata de uma descoberta “excepcional”.

Graças a esta descoberta, um quadro intitulado “A Colina de Montmartre” (1886), descartado previamente por falta de elementos para poder compará- lo, foi em consequência atribuído a Van Gogh.

Por sua vez, duas pinturas desconhecidas de Govert Flinck (1615-1660) foram apresentadas na exposição “Ferdinand Bol e Govert Flinck, os Mestres Alunos de Rembrandt” no museu de Amsterdã.

Essas duas telas, datadas em 1654, estavam em mãos de um particular, que as cedeu para a exposição.

