Uma Thurman diz ter sido vítima de assédio sexual de Harvey Weinstein

Uma Thurman se juntou à lista de mulheres que acusam o produtor Harvey Weinstein de assédio sexual. Em entrevista publicada nesta sábado no jornal “The New York Times”, a atriz disse que o incidente aconteceu em 1994, num quarto de hotel em Londres, após a estreia de “Pulp Fiction: tempo de violência” (1994), de Quentin Tarantino. O filme foi produzido e distribuído pela Miramax, empresa de Weinstein.

“Ele me empurrou para baixo. Tentou se enroscar em mim. Tentou se expor. Fez várias coisas desagradáveis, mas, na realidade, não me obrigou a nada. Foi mais como se eu fosse um animal se contorcendo para sair dali. Como uma lagartixa”, descreveu a atriz.

Uma Thurman relatou um segundo incidente, ocorrido antes, num quarto de Weinstein em um hotel de Paris. Na ocasião, ele teria vestido um roupão de banho durante uma reunião sobre um projeto. Em seguida, ele a teria levado a uma sauna. Quando ela questionou o motivo, o produtor ficou “nervoso” e foi embora.

Depois do que ela descreveu como sendo um “ataque” em Londres, Uma Thurman marcou um encontro com Weinstein para conversar sobre o incidente. Os assistentes do produtor lhe pediram que ela subisse ao quarto dele. Lá, ela o ameçou. Disse que, se ele tratasse outras mulheres da mesma forma, “você vai perder a sua carreira, reputação e família.”

A atriz afirma não se lembrar do que ocorreu depois. Uma amiga que a esperava na entrada do hotel disse que Uma Thurman apareceu “com os olhos doidos e totalmente fora de controle”. A amiga afirmou que, na ocasião, Uma Thurman disse que Weinstein tinha ameaçado acabar com a sua carreira.

Em nota à “The Hollywood Reporter”, Weinstein admitiu ter feito avanços sexuais sobre a atriz, mas negou tê-la assediado fisicamente, acrescentando que essa é a primeira vez que ele ouve falar na história.

Durante a avalanche de denúncias de assédio sexual contra Harvey Weinstein, no ano passado, Uma Thurman chegou a sugerir em pelo menos duas ocasiões que tinha uma história para contar. Mas não havia compartilhado detalhes até este sábado.

Acidente no set de “Kill Bill”

Na mesma entrevista, Uma Thurman revelou ter sofrido um acidente nas filmagens de “Kill Bill”, o que resultou no “esfriamento” de sua relação com o cineasta Quentin Tarantino. Na ocasião, a atriz dirigia um carro e acabou batendo numa árvore, ficando ferida. Ela havia demonstrado receio de dirigir o carro antes de a cena ser rodada, mas, segundo a atriz, Tarantino não queria usar um dublê.

“Quando voltei do hospital, quis ver carro. Eu estava muito magoada. Quentin e eu tivemos uma briga enorme. Eu o acusei de tentar me matar. Ele ficou muito irritado com essa acusação, e eu entendo, porque ele não sentia que queria me matar”, disse Thurman.

Ela pediu o registro do acidente para a Miramax, mas a empresa fez uma condição: só entregaria o vídeo caso Uma Thurman assinasse um documento “liberando a companhia de qualquer consequência do meu futuro sofrimento”. Ela não assinou. Após o acidente, a relação dela com Tarantino “esfriou”. O próprio diretor se recusou a lhe entregar o material. Ele só mudou de ideia após a colega relatar o caso de assédio.

