Uma tonelada de maconha foi apreendida em Sananduva

Uma ação integrada da PRF (Polícia Rodoviária Federal), PF (Polícia Federal) e BM (Brigada Militar) apreendeu aproximadamente 1 tonelada de maconha em uma caminhonete VW Amarok, na madrugada deste domingo (11), na ERS 126, em Sananduva, no Nordeste do Estado. A droga estava localizada na carroceria e no interior do veículo.

Equipes da PRF deram ordem de parada a uma VW Amarok, quando seu condutor desobedeceu o sinal e fugiu. Após acompanhamento tático o veículo foi localizado às margens da rodovia sem o condutor. A BM foi acionada e começou buscas aos suspeitos.

Pela manhã, a BM localizou dois suspeitos e apreendeu uma Chevrolet Montana e uma motocicleta, que possivelmente faziam a cobertura do carregamento. No início da tarde, um terceiro indivíduo foi localizado. Conforme a BM ele é foragido da justiça.

A Amarok tinha registro de roubo, segundo a PRF. Os três indivíduos foram encaminhados com a droga e os demais veículos para a Polícia Federal.

