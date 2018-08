Uma tonelada e meia de alimentos impróprios para o consumo foi apreendida no interior do Rio Grande do Sul

Uma operação da Força-Tarefa do Programa Segurança Alimentar fiscalizou, na quinta-feira (30), quatro estabelecimentos comerciais no município de São José do Herval, na região do Alto da Serra do Botucaraí. Cerca de uma tonelada e meia de alimentos impróprios para o consumo foi apreendida. Todos os estabelecimentos foram autuados e dois sofreram interdição parcial.

Foram fiscalizados o Mercado Laurinho, que teve o açougue interditado; o Mercado Colonial, onde houve a interdição da padaria e do açougue; o Mercado São José; e o Mercado e Açougue do Chiquinho.

O proprietário do Mercado São José foi preso por crime contra as relações de consumo. No local, foram recolhidos produtos vencidos e cigarros paraguaios, além de grande quantidade de carne sem procedência.

No Mercado e Açougue do Chiquinho, também foram detectados problemas. Em todos os estabelecimentos, foram encontrados alimentos com prazo de validade vencido, alguns em promoção ou usados na padaria. Também havia produtos armazenados de forma irregular e embutidos produzidos sem autorização.

Participaram da operação os coordenadores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – Segurança Alimentar, Alcindo Luz Bastos da Silva Filho e Mauro Rockenbach, a promotora de Justiça de Soledade, Cristina Schmitt Rosa, representantes das Vigilâncias Sanitárias Municipal e Estadual, da Secretaria de Agricultura do Estado, da Delegacia do Consumidor e do Procon Estadual.

Outra operação

Na quarta-feira (29), foram fiscalizados três estabelecimentos comerciais no município de Soledade, na Região Noroeste do Rio Grande do Sul. Cerca de duas toneladas de produtos impróprios para o consumo foram apreendidas. Todos os estabelecimentos foram autuados por irregularidades e problemas de higiene.

A Fruteira do Povo foi totalmente interditada, segundo o Ministério Público. A proprietária do local foi presa em flagrante por crime contra as relações de consumo. Foram identificados no estabelecimento problemas como falta de higiene, presença de baratas vivas e de aranhas e ratos mortos. Os agentes também encontraram produtos em contato direto com o piso e com o gelo, paredes e tetos com mofo, rachaduras e portas enferrujadas. Foram localizadas mercadorias clandestinas e grande quantidade de produtos fora do prazo de validade, incluindo medicamentos.

Na Casa de Carnes Tradição, foram identificados produtos com data de validade vencida, carnes congeladas sem identificação, mal acondicionadas e expostas fora da embalagem original. O estabelecimento não está autorizado a fabricar embutidos, mas no local foram encontradas linguiças artesanais. Os laudos de dedetização e desratização estão vencidos. O local foi autuado.

Na Padaria do Tio, foram identificados alguns produtos vencidos, problemas com a temperatura no armazenamento do balcão da padaria e no depósito. O estabelecimento também foi autuado.

