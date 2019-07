Uma troca de tiros entre policiais federais e uma equipe de apoio a assaltantes deixou duas mulheres mortas na Zona Sul do Estado

Um incidente ocorrido em meio a uma barreira da PF (Polícia Federal) resultou em duas mulheres mortas, além de um homem e uma criança feridos em um trecho da rodovia RS-354 na zona urbana cidade de Cristal, na região Sul gaúcha, na noite de desta terça-feira. Segundo a corporação, o grupo estava em dois veículos e trocou tiros com agentes ao tentar furar o bloqueio, instalado para capturar suspeitos de dar apoio ao resgate de uma quadrilha que havia assaltado uma agência da Caixa em Dom Feliciano no dia 5.

Os corpos foram identificados como de Aline Pirola, 25 anos, e Daniela Weizemann, 35. O outro adulto atingido pelos tiros é o marido de Daniela, condenado por homicídio e que deveria cumprir prisão domiciliar. Já a criança, de 4 anos, é um menino, filho de uma das mulheres. Ele foi alvejado três vezes, uma delas na cabeça, e foi transferido de um hospital de Camaquã para Porto Alegre, em estado grave.

Na manhã dessa quarta-feira, horas após o episódio, agentes da Polícia Civil de Cristal encontraram um dos carros, que havia deixado o local. O veículo foi utilizado por um segundo homem, marido de Aline, que havia deixado para trás a esposa, já morta, e uma filha de 2 anos do casal, que sofreu ferimentos leves – a criança já está aos cuidados do Conselho Tutelar. Dentro do automóvel havia máscaras, coletes balísticos e fardas da BM (Brigada Militar), dentre outros itens.

Horas após a fuga, investigadores receberam a informação de que o suspeito tinha retornado para casa, no bairro Jardim do Cedro, em Lajeado, a bordo de um Fox prata roubado, de placa PXF-2133. Abordado e perseguido por policiais em frente à residência, ele conseguiu fugir.

No local foram encontrados diversos objetos possivelmente ligados a assaltos, a exemplo de um radiocomunicador sintonizado na frequência da BM, uma farda da corporação e telefones celulares. A Polícia Federal investiga o caso. Veja, a seguir, a íntegra do comunicado que a PF divulgou após o incidente.

Nota

“A Polícia Federal informa que, no final da noite dessa terça-feira (16/7), policiais entraram em confronto com criminosos que tinham por objetivo o resgate dos responsáveis pelo ataque a banco ocorrido no dia 6 de julho, em Dom Feliciano. Policias federais do GPI (Grupo de Pronta Intervenção), após receberem informações da possibilidade de resgate, montaram barreiras na rodovia no município de Cristal.

Dois veículos furaram a primeira barreira e, na segunda abordagem, houve confronto com troca de tiros. Duas mulheres morreram, um homem, condenado por homicídio e que estava em prisão domiciliar, e seu filho, ficaram feridos. Foi encontrado e apreendido armamento em um dos veículos.

A Polícia Federal investigava o envolvimento do grupo criminoso por assaltos à Caixa Econômica Federal e a outros bancos. No dia 6 de julho, policiais federais e militares entraram em confronto com os criminosos que atacaram uma agência bancária em Dom Feliciano, com utilização de explosivos. Na oportunidade, a investigação da PF indicava que o assalto ocorreria na região. Desde então, policiais federais e militares estão na busca pelos criminosos”.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: