Uma vitória contra o Atlético-MG nesta segunda devolverá ao Inter o terceiro lugar no Brasileirão

Em confronto direto na ponta mais alta da tabela do Campeonato Brasileiro, o Inter enfrenta nesta segunda-feira o Atlético-MG no estádio Independência, em Belo Horizonte. A partida, válida pela décima-sétima rodada da competição, começa às 20h, com transmissão ao vivo da Rádio Grenal (95.9 FM ou www.radiogrenal.com.br).

O duelo coloca frente a frente duas das melhores campanhas. Com os resultados da rodada, o Saci entra em campo na quarta colocação, com 29 pontos em 16 jogos. Nos últimos 12 confrontos, foram sete vitórias, quatro empates e somente uma derrota (aproveitamento de 60,4%). Já o Galo vem logo atrás, em quinto lugar, com 27 pontos.

Em caso de vitória, o Colorado reassume a terceira posição, assumida no sábado pelo Grêmio ao bater em o líder Flamengo (34 pontos), que perdeu a liderança para o São Paulo (35 pontos), que neste domingo venceu o Vasco por 2 a 1. Ou seja, o topo da tabela está embolado.

Preparativos finais

Após um treino com portões fechados à imprensa no estádio Beira-Rio, na tarde desse domingo a equipe sob o comando de Odair Hellmann viajou para a capital mineira. O lateral Fabiano concedeu entrevista coletiva antes do embarque no Aeroporto Internacional Salgado Filho.

“Sabemos da dificuldade do jogo, mas também do bom momento que a gente vive”, declarou. “E estamos bem preparados, já apresentamos um bom futebol no Brasileirão e vamos em busca de mais uma vitória.”

Esta será a primeira das duas partidas que o Inter tem em sequência fora de casa. Depois de enfrentar o Atlético-MG, no dia 13 o Colorado vai encarar o Fluminense no Rio de Janeiro. Já no dia 19, o compromisso será em casa, contra o Paraná, fechando assim o primeiro turno do campeonato.

