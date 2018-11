uMov.me Arena promove palestra sobre Design Emocional

No dia 12 de novembro, às 18h, na uMov.me Arena, em Porto Alegre, ocorre a palestra “Design Emocional: projetando para experiências mais positivas”.

A palestra mostra como são formadas as emoções, quais são as emoções básicas, como elas se manifestam e como isso pode auxiliar a compreensão das experiências que são vivenciadas diariamente auxiliando os participantes a priorizar a experiência do público. Design Emocional é uma área do design que estuda o que as pessoas sentem, habilitando os profissionais a pensarem na emoção que desejam projetar.

Rodrigo Santos, facilitador da palestra, é graduado em Administração de Empresas – Comércio Exterior e Mestre em Design pela Unisinos. Também é pós-graduado em Gestão Empresarial (FGV, 2007), Gestão de Cooperativas (Southwest CUNA Management School, 2014) e em Gestão Estratégica de Serviços (Unisinos, 2014). É o atual Gerente de Processos do Sicredi e atua no ramo financeiro há mais de 20 anos.

Serviço:

O que: Design Emotion

Onde: uMov.me Arena – R. Professor Cristiano Fischer, 464 – Bairro Petrópolis, Porto Alegre.

Quando: 12/11 a partir das 18h.

Entrada gratuita com vagas limitadas, como colaboração, traga 1 quilo de alimento não perecível que será destinado ao Banco de Alimentos.

