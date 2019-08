Unesco lança fundo pioneiro para educação em Porto Alegre

A Unesco, o poder público e a sociedade civil organizada estabeleceram nesta quinta-feira (15) uma parceria que pretende melhorar a qualidade do ensino público para crianças e jovens de Porto Alegre. O Fundo Cidadania pela Educação foi lançado com o objetivo de que a capital gaúcha seja pioneira no Brasil na forma de financiamento da educação por meio da união de forças e da participação ativa do setor produtivo.

Os recursos captados pela Unesco serão destinados à construção e reforma de escolas municipais da rede pública estatal e não estatal municipal, implantação da educação digital e integral, compra de equipamentos e ao melhoramento da infraestrutura. A estimativa de arrecadação do fundo é entre R$10 e R$15 milhões.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior ressaltou que a parceria do poder público com a sociedade civil organizada pode transformar o futuro da educação municipal. “Mesmo com as dificuldades nas contas, educação sempre foi uma diretriz do nosso governo desde o primeiro dia”, afirmou. Segundo ele, o desafio é sair de um modelo de ensino totalmente estatal para outro mais eficiente. “Aquele em que a sociedade participa plenamente da governança colaborativa em prol do desenvolvimento sustentável”, defendeu.

Na avaliação do secretário municipal de Educação, Adriano Naves de Brito, a gestão pública quer dividir com a comunidade o papel de mobilizar recursos que serão investidos em projetos avalizados pela curadoria conceituada da Unesco. “Para mudarmos a educação, precisamos de um olhar externo ao governo, uma visão da sociedade que participa, sugere e cobra mudanças”, analisou.

A representante da Unesco no Brasil, Marlova Jovchelovitch Noleto, destacou que o fundo permitirá que Porto Alegre se coloque na vanguarda do ensino de qualidade, o que ela considera “um marco na união de forças para mudar a situação da educação no Brasil”. Já para o empresário Jorge Gerdau Johannpeter, parceiro do projeto, o alto índice de analfabetismo funcional nos níveis superiores começa na educação básica. “Precisamos resolver a questão da educação se quisermos que o nosso país tenha o mínimo de dignidade”, afirmou. “Vamos começar mudando a realidade da nossa casa, Porto Alegre”, concluiu ele.

Deixe seu comentário: