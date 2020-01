Verão Unhas do verão 2020: conheça as tendências

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2020

Foto: Divulgação

Com o início do verão e chega a hora de saber quais são as tendências no universo da beleza como as unhas. As apostas vão desde formatos, cores e até estilos. Confira as dicas de unhas e nuances que a Lion separou para você não ficar de fora do must have da estação.

Unhas almond – É a pedida do verão! Trata-se da unha oval que lembra uma amêndoa. Para reproduzir é só lixar de forma bem estreita, porém mais arredondada na ponta.

Unhas skittles ou candy colors – Para quem quer experimentar combinações essas unhas coloridas misturando tons têm como referência balinhas de diversas cores. A tendência virou febre entre blogueiras e fashionistas que exibem uma unha de cada cor.

Unhas neon – A cara do verão, as cores vibrantes seguem um hit por mais uma temporada.

Mesma cor, tons diferentes – Pode ser na forma de degradê ou apenas misturando tons aleatórios. O efeito é incrível!

Laranjas – Os diferentes tons de laranja estão entre os mais pedidos.

Nail art, metalizados e com glitter – As unhas decoradas são as queridinhas do momento. Invista naquela nail art que dá um toque diferenciado e traga uma elegância minimalista, como as listras. Os metalizados e o glitter não são apenas para a noite não, viu? No verão, é uma forte tendência que será usada no dia a dia, completando qualquer look. Mas, não pense em tons escuros ao falar dessa tendência para unhas. Aposte em cores metalizadas mais claras, como o prata e o rosa. Um charme!

Dica para recuperar os vidrinhos de esmalte – Já que a ordem é usar e abusar das cores neste verão, está na hora de resgatar aquelas tonalidades escondidas no armário que estão endurecidas. Para isso bastar utilizar o Smalt Mix. O aparelho agita o seu esmalte antigo até atingir uma consistência homogênea, deixando-o novinho em folha. Além disso, também te ajuda a criar novas nuances através da mistura de cores nos frascos.

