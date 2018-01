“Se algo não for feito, o Estado do Rio terá, dentro de dez anos, a mais perigosa organização criminosa do País”. O alerta é do promotor Luiz Antônio Ayres, que se refere a um problema que cada vez mais preocupa autoridades do Judiciário e da segurança pública: a crescente associação entre traficantes e milicianos em comunidades e conjuntos habitacionais da Zona Oeste da cidade.

