A Justiça Federal em Caxias do Sul determinou que a União realize a limpeza e a remoção de resíduos de um terreno utilizado pela Polícia Federal no bairro Medianeira, próximo ao Centro da cidade. O município ingressou com a ação narrando que a União foi notificada da situação do imóvel na esfera administrativa, no entanto, não solucionou o problema.

