A União Europeia concordou nesta (25) com uma solicitação feita pelo governo britânico para conceder um adiamento ao Brexit, mas não estabeleceu datas, dando tempo para que o Parlamento britânico decida a respeito de um pedido do premiê Boris Johnson para antecipar uma eleição. Johnson disse que cabia à UE decidir sobre um novo adiamento, mas que a separação deveria ocorrer no dia 31.