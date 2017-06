União Europeia pede novas ações de fiscalização sanitária de carne brasileira

Desde que foi deflagrada a operação Carne Fraca, que investiga irregularidades nos frigoríficos brasileiros, as autoridades da Europa e do Brasil estão em queda de braço. A UE (União Europeia) apontou falhas no controle de qualidade da carne brasileira na semana passada e pede a adoção de novas ações de fiscalização sanitária pelo Brasil.

O comissário de Saúde e Segurança Alimentar da União Europeia, o lituano Vytenis Andriukaitis, subiu o tom e disse que poderá fazer novas sanções ao Brasil se o país não cumprir as exigências da UE.

Andriukaitis é o ministro do bloco responsável em garantir a segurança dos alimentos que chegam até as mesas dos cidadãos europeus. No final de março, imediatamente após o deflagrar da operação “Carne Fraca”, Andriukaitis visitou o Brasil, onde se reuniu com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi.

Logo em seguida, o europeu enviou um time de inspetores de Bruxelas até o Brasil para uma auditoria aprofundada – durou quase um mês – sobre os frigoríficos autorizados a exportar carne para o mercado europeu.

Entretanto, os resultados dessa auditoria, concluída em maio, não foram positivos, e Andriukaitis enviou uma carta para Maggi pedindo novas medidas por parte do governo brasileiro. Após essa auditoria, a União Europeia proibiu toda a importação de carne de cavalo do Brasil e impôs mais controles sobre o frango brasileiro.

Na semana passada, o ministro interino da Agricultura, Eumar Novacki, disse que o relatório de inspeção técnico ainda estava sendo respondido e voltou defender a qualidade da carne brasileira. Andriukaitis apontou alguns pontos críticos na produção de carne brasileira, reiterou o pedido de mais controles por parte das autoridades brasileiras e reafirmou que a Europa poderá adotar novas medidas restritivas sobre o comércio de carne entre a UE e o Brasil.

“Esse relatório indica claramente nossas sérias preocupações sobre a segurança alimentar dos produtos importados do Brasil. Imediatamente depois que fomos informados das fraudes [no setor das carnes], tomamos uma série de medidas muito rigorosas, incluindo a suspensão das importações dos frigoríficos envolvidos na fraude que tinham sido autorizados a exportar para a UE. Além disso, reforçamos os controles sobre as importações provenientes do Brasil diretamente nas fronteiras da UE”, disse Andriukaitis.

“Precisamos ser francos. À luz do escândalo da Carne Franca, e considerando o impacto sobre a credibilidade dos controles oficiais no Brasil, os resultados da auditoria exigem uma ação urgente das autoridades brasileiras. Essa auditoria levanta preocupações importantes que já comunicamos ao Brasil. Entre elas, está a falha em corrigir as deficiências nos controles. Algo já apontado em auditorias anteriores. A Comissão Europeia continuará vigiando e já anunciei que uma auditoria de acompanhamento será realizada no final de 2017 para avaliar a eficácia dessas medidas.”

“O Brasil deve aplicar imediatas e robustas ações para controlar a qualidade de sua carne. Expressei na carta que enviei ao ministro Maggi todas minhas sérias preocupações nesse sentido, solicitando medidas imediatas pelo seu Ministério. A bola agora está com as autoridades brasileiras. Se elas se recusarem a aplicar essas medidas, terei que propor novas ações apropriadas que afetarão a carne proveniente do Brasil.” (AG)

