A União Europeia (UE) aprovou nesta terça-feira (6) a prorrogação por um ano das sanções contra a Venezuela, com as quais pretende pressionar o governo de Nicolás Maduro a restaurar a democracia e os direitos humanos no país. A UE impôs no ano passado sanções contra a Venezuela, um país mergulhado em uma crise política, econômica e humanitária.

Deixe seu comentário: