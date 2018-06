Único carro elétrico no Brasil, BMW i3 pode rodar até 160 quilômetros sem uma gota de gasolina

As principais cidades euro peias já anunciaram a proibição de carros movidos a combustão e colocaram os carros elétricos como alter nativa para o futuro. No Brasil, porém, o único à venda é o BMW i3. Dirigir um carro elétrico, para quem sempre usou veículos a combustão, é uma experiência diferente.

Ao dar a partida, o silêncio permanece dentro do i3. Só o painel aceso indica que ele já está ligado.

O pé cravado no acelerador resulta numa aceleração de 0 a 100 km/h em 7,8 segundos.

Andando dentro do limite de velocidade, o freio se torna item dispensável. Ao ver o semáforo fechado, é só tirar o pé do pedal que a velocidade diminui até a parada total. O modelo é movido 100% a eletri cidade, embora tenha um motor a gasolina de 600 cm que não move o carro, mas carrega a bateria quando a carga chega a 20%. Ele fornece mais 140 km de autonomia, mas quem anda menos do que os 160 km garantidos pela eletricidade quase nun ca vai precisar abastecer o tanque de nove litros.

O gestor hospitalar Edgar Escobar, 51, é um dos donos de um BMW i3. Escobar, que é presidente da Abra vei (associação de donos de carros elétricos), viaja o Brasil com seu carro e diz ter uma economia de 15 mil reais em combustível por ano. “Carregar as baterias aumentou a minha conta mensal de luz em 45 reais”, afirma.

