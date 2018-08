Unicred lançou manifesto no Rio Grande do Sul. Novo propósito é prosperidade sem perdedores

Com o objetivo de ser fonte de inspiração e provocar a reflexão na sociedade, a Unicred RS lançou um manifesto no último dia 19 de agosto. A ação que já vinha sendo desenvolvida busca aprimorar o propósito da entidade, tornando-se cada vez mais coesa e qualificada, oferecendo um atendimento premium aos seus cooperados.

Em um constante processo de melhoria, a Unicred RS vem se renovando e aperfeiçoando por meio de uma cíclica modernização, alinhada com as necessidades e anseios dos associados. Algumas ações já vêm sendo desenvolvidas, como um programa de educação financeira concebido em parceria com a economista Patrícia Palermo, que visa orientar as pessoas a ter uma vida financeira próspera. A ação está disponível nas redes sociais oficias da Unicred RS.

O diretor geral da Unicred RS, Rodrigo Borges, explica que o novo propósito coloca a Unicred RS frente a uma grande oportunidade de se posicionar de forma diferente e de ampliar a sua relevância além do que o mercado oferece. “A lógica é de que quanto mais se investe na cooperativa mais os cooperados e a comunidade ganham. O conceito é extremamente moderno e contemporâneo, mas acima de tudo, justo e sustentável”, afirma Borges.

