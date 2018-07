Unicred Porto Alegre anuncia parceria com a concessionária Ford Copagra

A Unicred Porto Alegre, cooperativa do sistema Unicred RS, firmou uma parceria com a Copagra, tradicional concessionária da Ford no Rio Grande do Sul. Formalizada durante o mês de julho, a união tem como objetivo proporcionar vantagens aos cooperados, oferecendo um plano exclusivo de veículos com facilidades de compra para os associados.

O Diretor Geral da Unicred Porto Alegre, João Batista Loredo, avalia como muito positiva a parceria. “A Copagra é uma empresa muito conhecida, com muitos anos no mercado e um trabalho de excelência. Estabelecemos este convênio com a expectativa de atingir boa parte dos cooperados, proporcionando as melhores condições para o nosso público”, afirma.

Rafael Cestari, Diretor da Copagra, analisa esse acordo como excelente para todas as partes envolvidas. “A Copagra, que representa a marca Ford há 55 anos, se sente muito honrada em realizar essa parceria com a Unicred Porto Alegre, uma cooperativa muito renomada e que atua num segmento de alto padrão. A parceria se da através do clube das profissões, onde são oferecidos descontos através da venda direta, em um modelo onde todos os envolvidos são beneficiados”, completa.

Deixe seu comentário: