Unicred Porto Alegre apoia quinta edição do projeto Metamorfose

“O Hospital da Alegria”, “Como eu posso te ajudar” e “O mundo pela Janela” são algumas das 24 emocionantes histórias do livro “Metamorfose 5 – Nossos Sonhos, Nossas Vidas”, cujos autores são crianças e adolescentes em tratamento de saúde no Hospital da Criança Santo Antônio, da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. A obra, que conta com o apoio da Unicred Porto Alegre, será lançada nesta terça-feira, 13 de março, no Átrio do Centro Histórico Cultura da Santa Casa, com a presença dos pequenos escritores em uma tarde de autógrafos.

A Unicred Porto Alegre apoia a iniciativa desde sua primeira edição, em 2014, motivada pelos valores humanos que ajuda a disseminar e que estão alinhados com os ideais do cooperativismo. “É uma honra poder ajudar a tornar realidade este projeto inspirador, que colabora para a recuperação das crianças e adolescentes do Hospital da Criança Santo Antônio, incentiva a cooperação e convida a todos a refletir sobre os verdadeiros valores da vida”, afirma José Cesar Boeira, Presidente do Conselho de Administração da Unicred Porto Alegre.

O projeto Metamorfose foi criado e é desenvolvido há cinco anos pelas voluntárias Elda Sanchotene Beheregaray, Eni S. Maffei e Hilda Simões Lopes com o objetivo de fortalecer as crianças e adolescentes que lutam contra doenças, muitas delas graves, estimulando-as à criatividade e ao uso da palavra na recriação de suas histórias. O resultado é uma coletânea de textos que emocionam pela sensibilidade e autenticidade com que os jovens contam vivências, dores, sentimentos e esperanças.

