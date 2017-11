Unicred Porto Alegre apresenta exposição em homenagem ao Estado

A Unicred Porto Alegre apresenta, de 27/11 a 04/12, a exposição Itinerante de fotos que resultaram na publicação de um livro, lançado em meados deste ano, pela Unicred RS. A obra é uma homenagem às cidades do Rio Grande do Sul que acolheram o Sistema Unicred RS e permitiram que o cooperativismo se desenvolvesse no Estado.

Com imagens que evidenciam lugares importantes e até incomuns das principais cidades do Estado, a exposição assinada pelo fotógrafo Nilton Santolin, acontece das 9h às 18h, nas instalações da Casa Amarela, sede administrativa da Unicred e um dos endereços mais conhecidos da cidade.

“Entre as 25 maiores cooperativas de crédito do País, a Unicred Porto Alegre, tem a satisfação de levar aos seus cooperados registros de momentos importantes da história e da economia do nosso interior, tão bem retratados na publicação da Unicred RS”, afirma o presidente do Conselho de Administração da cooperativa, José Cesar Boeira.

A exposição é destinada a cooperados convidados da Unicred Porto Alegre.

