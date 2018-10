Unicred Porto Alegre atinge marca que simboliza o crescimento contínuo e o olhar para novas gerações

A Unicred Porto Alegre atingiu a expressiva marca de 15 mil associados no mês de outubro. Para comemorar este momento, a cooperativa recebeu a jovem médica, Dra. Cristina Charão, natural de Butiá, mas residindo em Porto Alegre, na agência Venâncio Aires para uma simbólica homenagem. O alcance deste número retrata o crescimento sólido da instituição, bem como o olhar e o cuidado cada vez maior que vem tendo com as novas gerações, sempre com o intuito de seguir atuando de forma plena e significativa na vida de todos os seus cooperados.

Cristina tornou-se sócia por meio da indicação de uma amiga de Santa Cruz do Sul, cidade que faz parte da área de atuação da Unicred VTRPP, destacando a força do sistema Unicred.

A Diretora de Negócios da Unicred Porto Alegre, Maria Zélia Hohn, destaca a relevância deste momento. “É importante salientarmos que a cooperativa possui o DNA de saúde enraizado em sua essência. Por isso, atingir a marca de 15 mil sócios no Dia do Médico e poder homenagear uma profissional jovem e atuante traz uma aura positiva para este momento extremamente significativo”, afirma.

