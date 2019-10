Unicred Porto Alegre e AMHED inauguram sala de negócios no Hospital Ernesto Dornelles

Em ação conjunta da Unicred Porto Alegre – representada pela Agência Unimed Federação – e a AMHED (Associação dos Médicos do Hospital Ernesto Dornelles) foi inaugurada, nesta sexta-feira, 18, uma nova sala de negócios, dentro do Complexo do Hospital Ernesto Dornelles (Av. Ipiranga, 1801, Térreo).

O novo espaço tem por objetivo proporcionar maior comodidade aos associados e qualificar ainda mais o atendimento, além de levar a cooperativa para mais perto de seu público, que são os profissionais da Saúde, associados à AMHED, e que exercem suas funções no Hospital Ernesto Dornelles.

”Nossa expectativa é aproximar nossa marca, cada vez mais, dos jovens médicos e residentes, e também estreitar relacionamento com aqueles que já são nossos cooperados”, afirma o presidente da Unicred Porto Alegre, José Cesar Boeira.

Durante a cerimônia de inauguração, o presidente da Associação, Dr. Jorge Guardiola, agradeceu à Unicred Porto Alegre pela possibilidade de estarem juntos nesta iniciativa de oferecer um novo espaço dentro do hospital para o conforto de pelo menos 100 médicos que passam pelo local todos os dias. “Queremos também que os residentes se sintam confortáveis e acolhidos”, declarou.

Dr. Paulo Abreu Barcellos, presidente da Unicred Central RS, também participou da cerimônia contando um pouco da sua história de longo tempo junto à Unicred Porto Alegre e AMHED.

Estiveram presentes também, pela Unicred Porto Alegre, o vice-presidente, Dr. João Vicente Bassols, o diretor Geral, João Batista Loredo de Souza, a diretora de negócios Maria Zélia Höhn e o diretor Administrativo Financeiro, Edio Jahnel, além de colaboradores.