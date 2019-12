Acontece Unicred Porto Alegre faz entrega do Carrinho Castor das Letras à Santa Casa de Misericórdia

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2019

A partir de agora, o carrinho passa a levar entretenimento e aprendizado às crianças e jovens, percorrendo os corredores do Hospital da Criança Santo Antônio Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Unicred Porto Alegre – instituição financeira cooperativa exclusiva da área da saúde – fez entrega, nesta quarta-feira, 18, do Carrinho Castor das Letras à Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, em uma ação conjunta da cooperativa com a Biblioteca Jardim das Letras, da Casa de Apoio Madre Ana.

Com o carrinho, a partir de agora, as crianças e jovens internados no Hospital da Criança Santo Antônio terão acesso à leitura, como possibilidade de aprendizado e entretenimento, durante seu tratamento de saúde. Mais de 100 livros novos de histórias de autores conhecidos, como Marô Barbieri, Leo Cunha, Ruth Rocha e Marina Colassanti, estarão no carrinho, à disposição das crianças, percorrendo os corredores do hospital.

Segundo um dos mentores do projeto, o diretor médico do Hospital da Criança Santo Antônio Fernando Lucchese, esta ação da Unicred Porto Alegre tem um profundo significado no que se refere à Responsabilidade Social. “Um carrinho cheio de livros circulando pelos corredores, ao alcance das crianças vai trazer para muitas delas uma alegria imensa. Algumas terão a oportunidade de pegar um livro, pela primeira vez em sua vida”, enfatiza.

Já para o presidente da Unicred Porto Alegre, José Cesar Boeira, “o carrinho biblioteca representa o espírito de solidariedade em relação àqueles que se encontram mais vulneráveis e precisam de atenção. Também significa levar diariamente, através dos livros, amor e esperança, aos pequenos que tanto necessitam de carinho,”, conclui.

Mais doações

O Hospital da Criança Santo Antônio também recebeu, nesta mesma ocasião, das mãos do presidente, dr. José Cesar Boeira e do diretor-geral, João Batista Loredo de Souza, da Unicred Porto Alegre, a doação de 4.560 fraldas descartáveis, que foram arrecadadas durante a terceira edição do “Evento de Aniversariantes” da cooperativa, em novembro.

Na sequência, foi a vez da creche da Escola de Educação Infantil Santa Terezinha, receber perto de uma centena de brinquedos e cartões de boas festas, doados pelos filhos dos colaboradores da Unicred Porto Alegre. A arrecadação ocorreu durante festa infantil de final de ano promovida pela cooperativa. A diretora da Escola, Felícitas Loebens, agradeceu ao presidente da cooperativa em nome das 80 crianças de 2 aos 6 anos que este ano, segundo ela, terão de fato um Natal que ficará por muito tempo em suas lembranças.

