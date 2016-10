Unicred Porto Alegre lança o aplicativo Mobile Unicred Conecta

A Unicred Porto Alegre, primando pela qualidade no relacionamento com seus mais de 13 mil usuários, investiu em uma proposta de aplicativo diferenciada para proporcionar uma experiência digital exclusiva. Em parceria com a ilegra, empresa de TI e Negócios, a cooperativa desenvolveu o Unicred Conecta, um canal responsável por facilitar ainda mais a comunicação com os cooperados através do mobile. A novidade foi lançada hoje, às 18h, na sede administrativa da Unicred Porto Alegre.

O objetivo da instituição foi utilizar uma tecnologia focada no relacionamento, além da central telefônica e do aplicativo que já disponibilizava para a verificação de saldo e extrato, para proporcionar facilidades de gestão financeira e reforçar a comunicação através do digital, mas sem perder importantes características do atendimento pessoal que são diferenciais para a instituição. Para o projeto iniciar foram entrevistados diversos usuários que hoje se comunicam com a Unicred, e muitos se referiram ao atendimento como sendo bem próximo e agradável, o que faz com que sintam-se bem acolhidos, sendo diferente dos call centers tradicionais.

Entre as novidades do Unicred Conecta estão o atendimento via chat e o gerenciamento financeiro inteligente, funcionalidade que permitirá ao cooperado fazer transações sem necessitar se deslocar até uma agência. O processo de desenvolvimento passou pelas fases de pesquisa, workshop de co-criação, desenvolvimento e testes, e reuniu as área de TI e Negócios. O foco foi integrar experiências para o usuário e oferecer um assistente pessoal e digital, reforçando o relacionamento virtual exclusivo que o associado Unicred necessita. A plataforma tem características inovadoras, que visam tornar contínuo o contato através do canal e faz parte de um processo de modernização tecnológica pelo qual a cooperativa está passando para melhor atender os cooperados.

“Ao iniciar esta nova fase de relacionamento com seus cooperados, a Unicred Porto Alegre quer oferecer cada vez mais oportunidades para o desenvolvimento da atividade profissional e o crescimento pessoal de cada um de nossos associados”, afirma o presidente da Unicred Porto Alegre, dr. José César Boeira. Para ele, o aplicativo Unicred Conecta contribuirá para a maior aproximação destes com a cooperativa, ao mesmo tempo que disponibilizará uma importante ferramenta de auxilio à gestão financeira pessoal.

O Unicred Conecta está integrado ao Internet Banking Mobile da Unicred Brasil. O aplicativo estará disponível para as tecnologias Android e iOS aos usuários da Unicred Porto Alegre, que compreende a região Metropolitana e parte do Litoral Norte gaúcho. Ele não somente oferecerá mais conveniência e praticidade, como também reforçará a relação com a cooperativa. Uma experiência única e exclusiva buscando a nova geração de digital banking.

