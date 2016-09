Unicred RS celebra 20 anos promovendo palestra com o filósofo Luiz Felipe Pondé em Porto Alegre

Considerado um dos palestrantes mais requisitados do Brasil, o filósofo e conferencista Luiz Felipe Pondé, vem a Porto Alegre para proferir uma palestra sobre Mundo e Comportamento Contemporâneo. O evento, que faz parte das comemorações dos 20 anos da Unicred Central RS, acontece no dia 16 de setembro.

A palestra trará como tema central os desafios e os grandes dilemas do mundo moderno, bem como a necessidade de as pessoas pensarem por si próprias. Pondé se apoia na história da filosofia de forma a apresentar argumentos para quem quer discutir todo e qualquer tipo de assunto com embasamento. Afinal, conforme defende, os grandes filósofos estudaram, pensaram e escreveram sobre os temas essenciais com os quais as pessoas ainda lidam no mundo contemporâneo. “Quando se usa a expressão contemporâneo, não se quer falar de um período histórico, mas de um modo de ser, um modo de viver, ou seja, aplica-se a um conjunto de características que marcaria nossa época”, observa Pondé. Ele adverte que, no mundo atual, tudo é commodity e pode ser vendido.

Segundo o diretor-presidente do Sistema Unicred RS, Dr. Paulo Barcellos, é uma honra oportunizar a seus convidados um momento como este e numa data tão especial a Unicred RS. “Será uma ocasião única para todos nós assistirmos a esta palestra com o renomado filósofo Luiz Felipe Pondé. O Sistema Unicred RS está completando 20 anos e, desta forma, é nosso papel diante do momento atual da sociedade oportunizar algo que lhes enriqueça na sua vida e no seu dia a dia”, observa Barcellos. “Desta forma, estamos também estimulando o crescimento das cooperativas e do Sistema Unicred RS como um todo”, conclui.

