UNICRED RS faz exposição na Expointer

As imagens que contam um pouco da história das cidades gaúchas em que o Sistema Unicred está presente fazem parte de uma exposição, que ocorre durante a 40ª Expointer. Todas em preto e branco, as fotos, de autoria do fotógrafo Nilton Santolin, integram o livro da história da Unicred RS, lançado em julho. A mostra fica em exposição entre os dias 26 de agosto e 3 de setembro na Casa do Cooperativismo do Sescoop-RS – Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do RS – no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, das 9h às 17h.

