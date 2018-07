Unicred RS lança programa de educação financeira

No dia 5 de julho, a Unicred RS lança um projeto sobre educação financeira. A instituição financeira cooperativa irá divulgar, em suas redes sociais, uma série de vídeos sobre finanças pessoais, um por mês, com a economista Patrícia Palermo. Os materiais abordarão temas como planejamento e uso do dinheiro, dicas de economia, investimentos e organização para que a renda pessoal propicie uma vida tranquila. O primeiro conteúdo será sobre planejamento orçamentário e formas de implementá-lo.

Patrícia acredita que os vídeos são uma grande oportunidade de aprendizado para todos. “É uma satisfação estar participando deste projeto, tanto na curadoria quanto no desenvolvimento de conteúdos. Dialogando com as pessoas é possível mostrar o quanto medidas simples podem fazer diferença em nossas vidas. Aprendendo a lidar com o dinheiro, ele ganha ainda mais valor”, afirma.

O Presidente do Conselho de Administração da Unicred RS, Dr. Paulo Abreu Barcellos, acredita que o conteúdo será importante para auxiliar a organizar a vida financeira. “A iniciativa da Unicred RS vem para ajudar de forma contundente todos aqueles que enfrentam dificuldades na hora de gerir o seu dinheiro, o que é muito comum nos dias atuais”, afirma.

